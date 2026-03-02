Трамп заявил о возможных потерях армии США в конфликте с Ираном

Президент США Дональд Трамп 1 марта заявил, что вооруженные силы страны ожидают возможные потери при проведении операции против Тегерана. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC News.
По его словам, в подобных ситуациях жертвы возможны, однако итог операции, как он считает, будет иметь значение для всего мира. При этом американский лидер отказался гарантировать прекращение огня в случае начала переговоров с иранской стороной.
В тот же день Армия обороны Израиля нанесла удары по десяткам командных центров и штабов на территории Ирана. Агентство Fars сообщило о поражении армейского госпиталя и здания Корпуса стражей исламской революции в Тегеране.
Министерство иностранных дел России осудило действия США и Израиля. В ведомстве заявили, что ответственность за негативные последствия кризиса лежит на этих странах.
