Трамп не исключил новых потерь среди военных США в ходе операции в Иране

Ранее целью новой атаки Ирана стал порт Салман в королевстве Бахрейн. На месте вспыхнул сильный пожар. Кроме того, Тегеран атаковал базу ВМС США в Бахрейне баллистическими ракетами. Об этом сообщило гостелевидение исламской республики. Утверждается, что ракеты достигли своих целей.