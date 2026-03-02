Подполковник США заявил о провале операции против Ирана после убийства Хаменеи

Он также отметил, что у Вашингтона ограничены ресурсы для длительного поддержания интенсивных ударов. С его слов, американские силы не в состоянии даже остановить дроны, потому что у них заканчиваются системы ПВО. По мнению отставного военного, в случае затяжного конфликта и роста потерь США и Израиль столкнутся с серьёзным внутренним и международным давлением, что вынудит их искать альтернативные способы урегулирования ситуации.