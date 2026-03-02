Подполковник США заявил о провале операции против Ирана после убийства Хаменеи

«Если противоположная сторона не капитулирует, мы серьёзно попали. И сейчас, похоже, это с нами случилось», — заявил Дэвис.
Он также отметил, что у Вашингтона ограничены ресурсы для длительного поддержания интенсивных ударов. С его слов, американские силы не в состоянии даже остановить дроны, потому что у них заканчиваются системы ПВО. По мнению отставного военного, в случае затяжного конфликта и роста потерь США и Израиль столкнутся с серьёзным внутренним и международным давлением, что вынудит их искать альтернативные способы урегулирования ситуации.
«Мы даже не можем остановить дроны, потому что у нас заканчиваются системы ПВО», — предупредил отставной военный.
Напомним, утром 28 февраля израильская армия совместно с американскими силами нанесла удары по Ирану. Под прицел попали объекты в разных провинциях страны, включая ядерную инфраструктуру. Дональд Трамп сообщил об успешном устранении иранского руководства в ходе этой атаки. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские удары по Ирану станут более интенсивными в самое ближайшее время. По его словам, резиденция верховного лидера Ирана разрушена, а сам Али Хаменеи, судя по ряду признаков, мёртв. Целью ответных атак Ирана стали военные базы США по всему Ближнему Востоку, также под удар порт Салман в королевстве Бахрейн.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.