Армия Израиля начала новую волну ударов по объектам «Хезболлах» в Ливане

Об этом сообщила армейская пресс-служба.
Ее целями названы объекты шиитской организации «Хезболлах» в ряде районов республики, в том числе склады с оружием и иные объекты военной инфраструктуры.
