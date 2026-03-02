Ричмонд
Армия Израиля начала новую волну ударов по объектам «Хезболлах» в Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 марта. /ТАСС/. Израильские военные приступили к нанесению новой серии ударов по Ливану.

Источник: Reuters

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Ее целями названы объекты шиитской организации «Хезболлах» в ряде районов республики, в том числе склады с оружием и иные объекты военной инфраструктуры.

