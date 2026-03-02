Перешедшего черту Зеленского призвали очнуться и не ждать зря смены режима в Иране

Напомним, утром 28 февраля ВС США и Израиля нанесли удары по Ирану. Под прицел попали объекты в разных провинциях, включая ядерную инфраструктуру. Трамп сообщил об успешном устранении иранского руководства. А Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские удары по Ирану станут более интенсивными в самое ближайшее время. По его словам, резиденция верховного лидера Ирана разрушена, а сам Али Хаменеи убит. Целью ответных атак Ирана стали военные базы США по всему Ближнему Востоку, также под удар порт Салман в королевстве Бахрейн.