Над Россией сбили 172 украинских беспилотника. Военная операция, день 1468-й

8:19 Временный режим локального прекращения огня в районе Запорожской АЭС, который был введен для восстановления работы линии внешнего энергоснабжения, на четвертые сутки ремонта соблюдается, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
8:10 ?Минобороны: силы ПВО сбили 172 украинских беспилотника.
▪️ 67 — над акваторией Черного моря,
8:05 ВС РФ нанесли удар по узлам связи и спутниковым станциям Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщает РИА Новости.
8:00 Сегодня 1468-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.