Над Россией сбили 172 украинских беспилотника. Военная операция, день 1468-й

Силы ПВО сбили за ночь 172 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны. Над Черным морем были уничтожены 67 БПЛА, еще 66 — над Краснодарским краем, 23 — над Крымом, восемь — над Азовским морем. Над Белгородской областью сбили четыре дрона, три — над Курской и один — над Астраханской. ВС России нанесли удар по узлам связи и спутниковым станциям Starlink ВСУ в Харьковской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:19 Временный режим локального прекращения огня в районе Запорожской АЭС, который был введен для восстановления работы линии внешнего энергоснабжения, на четвертые сутки ремонта соблюдается, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

8:10 ?Минобороны: силы ПВО сбили 172 украинских беспилотника.

▪️ 67 — над акваторией Черного моря,

▪️ 66 — над территорией Краснодарского края,
▪️ 23 — над территорией Республики Крым,
▪️ 8 — над акваторией Азовского моря,
▪️ 4 — над территорией Белгородской области,
▪️ 3 — над территорией Курской области,
▪️1 — над территорией Астраханской области.

8:05 ВС РФ нанесли удар по узлам связи и спутниковым станциям Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщает РИА Новости.

8:00 Сегодня 1468-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

