Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сербия планирует усилить защиту страны на фоне эскалации в Иране

Президент Сербии Александр Вучич заявил о создании многослойной системы противовоздушной обороны на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Президент Сербии Александр Вучич заявил о создании многослойной системы противовоздушной обороны на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил в эфире телеканала TV Una.

По его словам, Сербия намерена приобрести одни из самых мощных в мире систем ПВО. Закупки планируется проводить в разных странах. Вучич отметил, что подразделения уже размещены в Крагуеваце, Нише, в районе Белграда и между Нови-Садом и севером страны.

Президент подчеркнул, что новая модель обороны будет строиться по многослойному принципу. По его словам, система должна обеспечить защиту страны, однако армия будет готова и к наступательным действиям в случае нападения.

28 февраля Вучич провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы глобальной безопасности. Сербский лидер выразил надежду на скорейшее достижение мира в регионе.

Вучич также заявил, что ранее Сербия не имела современных средств защиты от ракетных ударов. Он напомнил о бомбардировках НАТО 1999 года и отметил, что теперь страна способна регулярно перехватывать ракеты.

Ранее президент Сербии проводил параллели между операцией США и Израиля против Ирана и действиями НАТО в отношении Югославии в 1999 году. Он подчеркнул, что Белград намерен сохранять мир, одновременно продолжая модернизацию армии.

Читайте также: 53-летний мужчина с иранским флагом устроил бойню в Техасе.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше