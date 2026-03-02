Сербия планирует усилить защиту страны на фоне эскалации в Иране

Президент Сербии Александр Вучич заявил о создании многослойной системы противовоздушной обороны на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил в эфире телеканала TV Una.
По его словам, Сербия намерена приобрести одни из самых мощных в мире систем ПВО. Закупки планируется проводить в разных странах. Вучич отметил, что подразделения уже размещены в Крагуеваце, Нише, в районе Белграда и между Нови-Садом и севером страны.
Президент подчеркнул, что новая модель обороны будет строиться по многослойному принципу. По его словам, система должна обеспечить защиту страны, однако армия будет готова и к наступательным действиям в случае нападения.
28 февраля Вучич провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы глобальной безопасности. Сербский лидер выразил надежду на скорейшее достижение мира в регионе.
Вучич также заявил, что ранее Сербия не имела современных средств защиты от ракетных ударов. Он напомнил о бомбардировках НАТО 1999 года и отметил, что теперь страна способна регулярно перехватывать ракеты.
