Сербия планирует усилить защиту страны на фоне эскалации в Иране

По его словам, Сербия намерена приобрести одни из самых мощных в мире систем ПВО. Закупки планируется проводить в разных странах. Вучич отметил, что подразделения уже размещены в Крагуеваце, Нише, в районе Белграда и между Нови-Садом и севером страны.