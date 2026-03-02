Подполковник Дэвис: операция США против Ирана сразу пошла не по плану

Эксперт подчеркнул, что у Вашингтона не хватает ресурсов для поддержания ударов на высоком уровне в течение длительного времени. Дэвис также предупредил, что США не могут эффективно противостоять беспилотникам, так как их системы противовоздушной обороны истощаются.