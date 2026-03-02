Ричмонд
Подполковник Дэвис: операция США против Ирана сразу пошла не по плану

Подполковник армии США заявил, что у Вашингтона недостаточно ресурсов, чтобы поддерживать интенсивность ударов.

Источник: Аргументы и факты

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил в интервью YouTube-каналу Glenn Diesen, что операция США и Израиля против Ирана с самого начала развивалась не так, как планировалось.

«Если противник не сдастся, мы оказались в сложной ситуации. И, кажется, это уже произошло», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что у Вашингтона не хватает ресурсов для поддержания ударов на высоком уровне в течение длительного времени. Дэвис также предупредил, что США не могут эффективно противостоять беспилотникам, так как их системы противовоздушной обороны истощаются.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что военная операция Соединённых Штатов против Ирана может продлиться четыре недели или меньше. Он признал, что исламская республика имеет большую территорию и силу для сопротивления.

