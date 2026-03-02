Лариджани: Иран не будет вести никаких переговоров с США

Тегеран не намерен вести никаких переговоров с Соединенными Штатами. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
«Мы не будем вести никаких переговоров в США», — подчеркнул Лариджани.
Он указал, что американский президент Дональд Трамп своими «пустыми надеждами» поверг Ближний Восток в хаос и теперь боится «дальнейших потерь» среди военных США.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Лариджани передал через Оман предложение возобновить дипломатические консультации с Вашингтоном.
Напомним, глава Белого Дома Дональд Трамп заявил, что у него на примете есть три кандидата для «руководства» Ираном.
Также стало известно пророчество Владимира Жириновского о конфликте Ирана и США.