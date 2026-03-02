Минобороны Беларуси предупредило о заявлениях Польши, которые нельзя недооценивать

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сказал о последствиях для Беларуси из-за выхода Польши из Оттавской конвенции, сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».
Так, глава Минобороны обратил внимание на то, что Польша недавно вышла из Оттавской конвенции, запрещающей использовать противопехотные мины. Также он указал на исходящие со стороны польских властей угрозы заминировать при необходимости границу с Беларусью.
— Подобные решения и заявления польской стороны нельзя недооценивать, — прокомментировал министр белорусского оборонного ведомства.
Хренин подчеркнул, что Минск внимательно смотрит за действиями Варшавы, и указал на скрытый подтекст польских посылов.
— Все, что ярко афишируется в средствах массовой информации, всегда имеет скрытый подтекст: где-то есть какие-то планы, еще что-то. Мы должны быть готовы ко всему, — уверен он.
Глава Минобороны добавил, что реакция Беларуси на выход Польши из Оттавской конвенции «спокойная, но настороженная и внимательная». Он рассказал, что белорусские военные ведут разведку, оценивают, смотрят, реагируют, планируют свои действия.
— От нас угрозы никакой для них нет, — заключил Виктор Хренин.
Напомним, с 20 февраля Польша прекратила исполнять обязательства по Оттавской конвенции. Данным международным договором запрещается использование, накопление, производство и передача противопехотных мин. При этом заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявлял о планах наладить производство мин в стране и создать комплексы дистанционного минирования.
На днях президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о международной обстановке: «Мир втягивается в очередную безумную гонку вооружений, в том числе ядерных».
А еще белорусский президент сказал построить железную дорогу между Минском и Логойском.