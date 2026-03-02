Большую стройку пообещал Трутнев

Юрий Трутнев на государситвенном совещании анонсировал новые меры по развитию Арктики и дальневосточных регионов. Ожидаетсся масштабная работа в сфере инфраструктуры.
Развивать внутренние водные пути, морские порты, а также строить и реконструировать автомобильные и железные дороги необходимо в рамках создания подводящей инфраструктуры Трансарктического транспортного коридора (ТТК) поручил полпред.
Вице-премьер на заседании Госкомиссии по вопросам развития Арктики также поручил Минтрансу, Минэкономразвития и Минвостокразвития подготовить анализ грузопотока внутренних водных путей и представить планы по их развитию.
Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера. Трутнев поручил найти финансовые источники и закрепить ответственные органы исполнительной власти за каждой конкретной задачей.
При этом отмечается особо высокий уровень ответственности за реализацию поставленных целей. За все запланированные действия должны отвечать конкретные федеральные органы исполнительной власти и министры — подчеркивает Трутнев.
Напомним, что ранее стало известно о подготовке стратегии развития регионов Арктики и ДВ. Стратегия содержит 18 целевых показателей, направленных в том числе на достижение национальных целей развития страны.