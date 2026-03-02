Иран сбил американский истребитель F-15 в небе над Кувейтом

Ранее в ЦРУ сообщили о слежке за передвижениями иранских лидеров, включая Али Хаменеи, в течение нескольких месяцев. Собранные данные были переданы Израилю для планирования атаки. Тем временем, Корпус стражей исламской революции сообщил о запуске девятой волны атак по Израилю и объектам США в регионе. Иран отчитался о полном выводе из строя базы США Али аль-Салем в Кувейте.