Дотком раскрыл, зачем Трамп на самом деле развязал войну с Ираном

«Иран встал на защиту палестинцев. Иран обладает третьими по величине запасами нефти. Вот почему идёт эта война. Не для того, чтобы принести демократию и свободу», — написал он в социальной сети X*.
В следующем посте Дотком добавил, что теперь конфликт не закончится за 12 дней, как это было в июне 2025 года, для Штатов это война может стать последней.
Напомним, в субботу, 28 февраля, Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее Дотком заявил, что настал конец Трампа.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.