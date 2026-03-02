Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дотком раскрыл, зачем Трамп на самом деле развязал войну с Ираном

Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Дотком раскрыл, зачем на самом деле президент США Трамп развязал конфликт на Ближнем Востоке. По его словам, борьба за демократию и свободу — лишь прикрытие.

Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком рассказал, зачем президент США Дональд Трамп на самом деле развязал конфликт на Ближнем Востоке, по его словам, дело не в борьбе за демократию и свободу, американцам просто нужны ресурсы Ирана.

«Иран встал на защиту палестинцев. Иран обладает третьими по величине запасами нефти. Вот почему идёт эта война. Не для того, чтобы принести демократию и свободу», — написал он в социальной сети X*.

В следующем посте Дотком добавил, что теперь конфликт не закончится за 12 дней, как это было в июне 2025 года, для Штатов это война может стать последней.

Напомним, в субботу, 28 февраля, Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее Дотком заявил, что настал конец Трампа.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше