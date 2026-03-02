25 человек обратились в представительство Башкирии в ОАЭ

Министр отметила, что пока были обращения только по организационным и техническим вопросам. «Все живы, здоровы, обращаются в представительство с просьбами найти место проживания, новую гостиницу или помочь снять апартаменты», — пояснила госпожа Болычева (цитата по «РБК Уфа»). По ее словам, туроператоры продлевают проживание в отеле или подбирают альтернативу для туристов самостоятельно. Также она анонсировала запуск кол-центра для помощи жителям Башкирии, которые попали в трудные жизненные ситуации на Ближнем Востоке.