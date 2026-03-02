Ричмонд
25 человек обратились в представительство Башкирии в ОАЭ

За два дня в представительство Башкирии при Торговом представительстве России в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) обратились 25 человек, сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргариту Болычеву.

Министр отметила, что пока были обращения только по организационным и техническим вопросам. «Все живы, здоровы, обращаются в представительство с просьбами найти место проживания, новую гостиницу или помочь снять апартаменты», — пояснила госпожа Болычева (цитата по «РБК Уфа»). По ее словам, туроператоры продлевают проживание в отеле или подбирают альтернативу для туристов самостоятельно. Также она анонсировала запуск кол-центра для помощи жителям Башкирии, которые попали в трудные жизненные ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщала пресс-служба Ассоциации туроператоров, в ОАЭ сейчас может находиться около 50 тыс. российских туристов, в Катаре — около 1 тыс., в Омане — 700, в Бахрейне — 300 человек.

Утром 28 февраля США и Израиль начали бомбардировки Ирана. Тегеран в ответ атаковал в том числе военные базы в Катаре, Кувейте, Бахрейне и ОАЭ. Взрывы прогремели в Абу-Даби и Дубае. В связи с этим было закрыто воздушное пространство над Ираном, Ираком, Кувейтом, Израилем, Бахрейном, Катаром и ОАЭ.

