The Atlantic рассказал, какую страну Трамп видит своей целью после Ирана

«Президент чувствует, будто “я на подъеме”, будто “это работает”, — сказал представитель администрации.
По данным источников издания, Трамп видит себя первым президентом США, у которого хватит мужества «завершить то, к чему другие лишь подступали». По мнению хозяина Белого дома, его преобразования могли бы позволить вознести его наследие выше, чем у экс-президентов Рональда Рейгана, Джимми Картера и Ричарда Никсона.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США могут совершить «дружественный захват Кубы». По его словам, Гавана ведет переговоры с Вашингтоном.
Президент США назвал Кубу, «мягко говоря, страной-неудачницей». Он рассказал, что в детстве много слышал об этом острове, и «все хотели перемен».
«[Госсекретарь] Марко Рубио занимается этим вопросом, и на очень высоком уровне. И, знаете, у них нет денег, у них нет нефти, у них нет еды. И сейчас нация действительно находится в тяжелом положении, и им нужна наша помощь», — говорил республиканец.
Axios со ссылкой на три источника сообщал, что Рубио ведет тайные переговоры с внуком кубинского лидера Рауля Кастро Раулем Гильермо Родригесом Кастро.
Переговоры идут в обход официальных каналов и правительства Кубы, утверждали собеседники издания. Это может свидетельствовать о том, что именно 94-летнего Кастро-старшего власти США считают человеком, который на самом деле принимает решения на острове, писал Axios. Рауль Гильермо Родригес Кастро является его опекуном.
По данным портала, Рубио и его команда считают 41-летнего Кастро-младшего и его окружение представителями молодого поколения кубинцев, которые ориентированы на ведение бизнеса и в глазах которого коммунизм потерпел неудачу. Госсекретарь США же сам имеет кубинское происхождение, поэтому ему проще находить взаимопонимание с внуком Кастро, отметил один из источников.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель предупреждал, что страна готова защищаться.
«Тем, кто обвиняет революцию в тяжелых экономических трудностях, от которых мы страдаем, должно быть стыдно. Потому что они знают и признают, что эти трудности являются результатом драконовских мер крайней жесткости, которые США навязывали нам на протяжении шести десятилетий», — подчеркивал он.