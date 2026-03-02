SNN: в Кувейте задержали пилота истребителя США, сбитого Ираном

Силы безопасности Кувейта задержали одного пилота американского истребителя, сбитого над страной Ираном. Об этом сообщил иранский телеканал SNN.
СМИ опубликовало кадры, на которых сотрудники правоохранительных органов разговаривают с американским военнослужащим на английском языке. При этом пилот находится в открытом багажнике автомобиля.
Ранее иранские журналисты заявили, что страна сбила над территорией Кувейта истребитель F-15 ВВС Соединенных Штатов и двое пилотов успели катапультироваться.
Момент спасения военных попал на видео. На записи, распространяемой в интернете, запечатлено, как двое пилотов летят с парашютами, приближаясь к земле. В сети появились и кадры, на которых, предположительно, один из них после приземления лежит в багажнике машины с кислородной маской.