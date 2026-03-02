Ричмонд
SNN: в Кувейте задержали пилота истребителя США, сбитого Ираном

Силы безопасности Кувейта задержали одного пилота американского истребителя, сбитого над страной Ираном.

Источник: Аргументы и факты

Силы безопасности Кувейта задержали одного пилота американского истребителя, сбитого над страной Ираном. Об этом сообщил иранский телеканал SNN.

СМИ опубликовало кадры, на которых сотрудники правоохранительных органов разговаривают с американским военнослужащим на английском языке. При этом пилот находится в открытом багажнике автомобиля.

Ранее иранские журналисты заявили, что страна сбила над территорией Кувейта истребитель F-15 ВВС Соединенных Штатов и двое пилотов успели катапультироваться.

Момент спасения военных попал на видео. На записи, распространяемой в интернете, запечатлено, как двое пилотов летят с парашютами, приближаясь к земле. В сети появились и кадры, на которых, предположительно, один из них после приземления лежит в багажнике машины с кислородной маской.

