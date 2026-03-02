Дотком заявил, что Хаменеи знал о своей смерти

Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи знал о своей смерти и пошел на жертву ради борьбы со злодеями.
«Смерть Хаменеи сплотила его народ, и он это понимал. Он пожертвовал собой ради Ирана, чтобы победить злодеев. Легенды могут спать, но они никогда не умирают», — написал он в социальной сети X*.
Дотком добавил, что президент США Дональд Трамп солгал всему миру о целях операции против Исламской Республики.
«Где смена режима? Где иранцы, борющиеся за новых лидеров? Трамп солгал нам? Он же сделал это ради протестующих, верно? Где они сейчас? Ничего? Поджигатели войны», — подчеркнул он.
Ранее Дотком раскрыл, зачем глава США на самом деле развязал войну на Ближнем Востоке.
Напомним, в субботу, 28 февраля, Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Как сообщило государственное телевидение Ирана, верховный лидер Али Хаменеи погиб в результате удара по его резиденции, также были убиты его дочь, зять, внук и одна из невесток.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.