Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп не стал давать обещание защитить иранцев

Президент США Дональд Трамп отказался давать обещание по поводу защиты иранского народа. Он добавил, что иранцы должны свергнуть действующее правительство. Об этом республиканец заявил в интервью газете The New York Times.

Источник: Reuters

Журналист спросил американского лидера о том, как будет предоставлять защиту гражданам Ирана администрация президента США. «Я не даю никаких конкретных обещаний ни в ту, ни в другую сторону; еще слишком рано. У нас есть работа, и мы ее очень хорошо выполнили. Я бы сказал, что мы значительно опережаем график», — заявил Трамп.

Американский президент объявил о начале масштабной военной операции против Ирана 28 февраля. Он обвинил Тегеран в «бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств», направленной против США и их союзников.

Также Трамп призвал жителей Ирана, когда удары по республике закончатся, свергнуть режим и «взять власть в свои руки». «Пришло время для всех слоев иранского народа — персов, курдов, азербайджанцев, белуджей и ахвазцев — сбросить иго тирании и установить свободный и мирный Иран», — сказал он.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше