В Дубае прогремела новая серия взрывов

Напомним, ответные удары Ирана по военным объектам США и Израиля на Ближнем Востоке затронули и Объединённые Арабские Эмираты. В стране остаётся множество российских туристов, и у порядка 20 тысяч наших соотечественников уже истекли сроки туров. Часть из них, опасаясь эскалации конфликта, пытается покинуть ОАЭ через соседние Оман и Саудовскую Аравию. Однако в Генконсульстве РФ призвали сограждан не рисковать и воздержаться от таких попыток.