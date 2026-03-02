Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дубае прогремела новая серия взрывов

В Дубае снова прогремели взрывы. Местные жители слышали около трёх громких хлопков.

Источник: Life.ru

Очевидцы зафиксировали три мощных хлопка, за которыми последовала серия менее сильных взрывов. Информация о пострадавших и причинах происшествия пока не поступала.

Напомним, ответные удары Ирана по военным объектам США и Израиля на Ближнем Востоке затронули и Объединённые Арабские Эмираты. В стране остаётся множество российских туристов, и у порядка 20 тысяч наших соотечественников уже истекли сроки туров. Часть из них, опасаясь эскалации конфликта, пытается покинуть ОАЭ через соседние Оман и Саудовскую Аравию. Однако в Генконсульстве РФ призвали сограждан не рисковать и воздержаться от таких попыток.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше