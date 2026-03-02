Ричмонд
Минобороны Британии подтвердило удар БПЛА по базе Королевских ВВС на Кипре

Британская авиабаза Акротири на Кипре подверглась удару беспилотника, подтвердило Министерство обороны Великобритании. По данным ведомства, инцидент произошёл около полуночи по местному времени.

Источник: Life.ru

В МО заявили, что система защиты приведена в состояние повышенной готовности, а персонал базы обеспечен необходимыми мерами безопасности.

«Наши вооружённые силы отреагировали на предполагаемый удар БПЛА по базе Королевских ВВС Акротири… Система обороны региона находится на самом высоком уровне, и база приняла меры для защиты персонала», — приводит издание заявление представителя министерства.

Взрыв на британской авиабазе Акротири на Кипре. Видео © X / nachomdeo.

Пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис уточнил, что, по имеющимся данным, в атаке был задействован беспилотный летательный аппарат, который нанёс незначительный ущерб. Пострадавших нет.

Руководство базы предупредило персонал о риске повторных ударов. Акротири входит в состав британской заморской территории Акротири и Декелия и играет важную роль в операциях Лондона на Ближнем Востоке.

Накануне министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Иран выпустил две ракеты в направлении Кипра. А Кир Стармер в своём видеообращении заявил, что Лондон одобрил запрос Вашингтона на использование британских военных баз для ударов по иранским ракетным складам. При этом он подчеркнул, что Великобритания не будет участвовать в американских ударах по Ирану.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

