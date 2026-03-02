Глава парламентского блока «Хезболлы» погиб при ударе Израиля по Ливану

В Ливане после авиаудара Израиля погиб глава парламентского блока движения «Хезболла» Мохаммед Раад. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает телеканал Al Hadath.
«В результате израильских авиабилетов убит глава парламентского блока “Хезболлах” Мохаммед Раад», — сказано в сообщении телеканала.
Напомним, в результате ударов США и Израиля был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. Тегеран подтвердил его гибель 1 марта. Также жертвами авиаударов стали министр обороны Ирана Азиз Насерзаде и начальник генштаба Сейед Абдолрахим Мусави.
