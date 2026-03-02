Дотком назвал проклятьем для Зеленского удары США и Израиля по Ирану

Дотком выложил на своей странице в социальной сети X* фотографию страдающего Зеленского и подписал ее: «Они расходуют мои ракеты».
Он также подчеркнул, что происходящее — проклятье для украинского политика. Комментаторы согласились с основателем файлообменных платформ Megaupload и Mega.
«Теперь Украина выглядит какой-то маленькой и нелепой. Да благословит Бог Россию», — написал Richard Taters.
«Он (Зеленский, — прим. ред.) испытывает трудности с ощущением неактуальности, когда события начинаются в другом месте», — подчеркнул Kellie Flynn.
«Кто-нибудь, дайте ему побольше кокаина поскорее!», — высказался Paul Page.
Напомним, в субботу, 28 февраля, Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее Дотком раскрыл, зачем Трамп на самом деле развязал войну с Ираном.