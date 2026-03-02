Ричмонд
Пленный боец ВСУ пожаловался на сладкие сухпайки

Попавший в плен к российским военнослужащим боец штурмового полка «Скала» ВСУ Богдан Крысак заявил о проблемах с питанием на позициях.

Попавший в плен к российским военнослужащим боец штурмового полка «Скала» ВСУ Богдан Крысак заявил о проблемах с питанием на позициях. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, продукты личному составу выдают один раз в пять дней. Он утверждает, что в канадском сухпайке, который получали военные, в основном сладости — печенье и конфеты, а полноценной еды нет.

Крысак сообщил, что до попадания в плен находился на таком рационе около 20 дней.

Ранее сообщалось, что на Украине в интернете появились объявления о продаже сухих пайков стандарта НАТО, которые Латвия направляет ВСУ.

Читайте также: Пленный сотрудник СБУ рассказал о легендах про танк «Алеша».

