Пленный боец ВСУ пожаловался на сладкие сухпайки

Попавший в плен к российским военнослужащим боец штурмового полка «Скала» ВСУ Богдан Крысак заявил о проблемах с питанием на позициях. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, продукты личному составу выдают один раз в пять дней. Он утверждает, что в канадском сухпайке, который получали военные, в основном сладости — печенье и конфеты, а полноценной еды нет.
Крысак сообщил, что до попадания в плен находился на таком рационе около 20 дней.
Ранее сообщалось, что на Украине в интернете появились объявления о продаже сухих пайков стандарта НАТО, которые Латвия направляет ВСУ.
