Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уложили в багажник: На видео сняли задержание пилота сбитого над Кувейтом американского F-15

В Кувейте задержан пилот истребителя ВВС США F-15, сбитого в воздушном пространстве страны. Кадры с места распространил иранский телеканал SNN.

Источник: Life.ru

Видео © SNN.ir|

На видео видно, как сотрудники сил безопасности общаются с пилотом на английском языке. Лётчик катапультировался после попадания ракеты в американский F-15 и приземлился на территории Кувейта. По опубликованным материалам, задержанного поместили в багажник автомобиля. Официальных комментариев со стороны США и властей Кувейта на момент публикации не поступало.

Ранее Корпус стражей исламской революции объёвил о запуске девятой волны атак по Израилю и объектам США в регионе. Иран отчитался о полном выводе из строя базы США Али аль-Салем в Кувейте.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше