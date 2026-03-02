Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин назвал ядерное оружие единственной защитой от глобальной катастрофы

Володин заявил, что применение ядерного оружия в конфликтах является «красной чертой».

Источник: Комсомольская правда

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в условиях кризиса международных институтов и разрушения прежних балансов сил единственным гарантом от глобальной катастрофы является ядерное оружие. В своем telegram-канале он назвал «красной чертой» применение такого оружия в конфликтах между государствами.

Политик констатировал, что созданные десятилетиями назад структуры сегодня ослаблены настолько, что с их мнением перестали считаться. В этой ситуации мир рискует оказаться втянутым в необратимые процессы, ведущие к трагедиям огромного масштаба, и предотвратить это способен лишь фактор ядерного сдерживания.

Отдельно Володин остановился на политике Запада в отношении России. Он назвал многолетние разговоры о демократии «удобной ширмой». По его словам, начиная с 1990-х годов коллективный Запад последовательно пытался ослабить Россию через развал отечественной промышленности, уничтожение сельского хозяйства, формирование финансовой зависимости от западных центров и создание «пятой колонны».

На прошлой неделе Служба внешней разведки (СВР) России заявила о намерении Лондона и Парижа осуществить тайную передачу ядерного оружия киевскому режиму.

Планы Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие прокомментировали в Китае. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин осудил это желание и подчеркнули, что важно соблюдать обязательства по нераспространению ядерного оружия.

Также о том, что передача ядерного оружия Киеву обернется поражением Запада, писал китайский портал Sohu.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше