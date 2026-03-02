Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в условиях кризиса международных институтов и разрушения прежних балансов сил единственным гарантом от глобальной катастрофы является ядерное оружие. В своем telegram-канале он назвал «красной чертой» применение такого оружия в конфликтах между государствами.
Политик констатировал, что созданные десятилетиями назад структуры сегодня ослаблены настолько, что с их мнением перестали считаться. В этой ситуации мир рискует оказаться втянутым в необратимые процессы, ведущие к трагедиям огромного масштаба, и предотвратить это способен лишь фактор ядерного сдерживания.
Отдельно Володин остановился на политике Запада в отношении России. Он назвал многолетние разговоры о демократии «удобной ширмой». По его словам, начиная с 1990-х годов коллективный Запад последовательно пытался ослабить Россию через развал отечественной промышленности, уничтожение сельского хозяйства, формирование финансовой зависимости от западных центров и создание «пятой колонны».
На прошлой неделе Служба внешней разведки (СВР) России заявила о намерении Лондона и Парижа осуществить тайную передачу ядерного оружия киевскому режиму.
Планы Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие прокомментировали в Китае. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин осудил это желание и подчеркнули, что важно соблюдать обязательства по нераспространению ядерного оружия.
Также о том, что передача ядерного оружия Киеву обернется поражением Запада, писал китайский портал Sohu.