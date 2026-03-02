Малинен назвал операцию США в Иране «Эпическим провалом»

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что операция США в Иране «Эпическая ярость» на самом деле называется «Эпический провал», число погибших американских военных уже исчисляется сотнями.
«Число погибших американских солдат и сотрудников разведки, вероятно, уже исчисляется сотнями (если не больше). Операция “Эпический провал”», — написал он в социальной сети X*.
Малинен также назвал главу США Дональда Трампа президентом мира в кавычках и подчеркнул, что на данный момент для него угроза Ирану ядерными ударами — единственный действенный выход.
Напомним, в субботу, 28 февраля, Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком раскрыл, зачем Трамп на самом деле развязал войну с Ираном.
