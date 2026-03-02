На что направлен общий вектор усилий в странах ЕАЭС

Участники одобрили проект итогового отчета о результатах исполнения пятилетней программы совместных действий стран Евразийского экономического союза в сфере защиты прав потребителей за 2022−2025 годы. Одобрили также проект новой программы на следующий пятилетний цикл (2026−2030 годы).