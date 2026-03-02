ABC: Трамп считает, что возможные кандидаты на пост лидера Ирана погибли

«Это не будет кто-то из тех, о ком мы думали, потому что они все погибли», — приводит слова американского лидера журналист ABC News Джонатан Карл в X. Как отметил Трамп, «погибло большинство кандидатов», занимавших в том числе «второе и третье места» в списке фигур, подходящих, по его мнению, на роль будущего лидера Ирана.
Ранее президент США заявил газете The New York Times о трех подходящих, на его взгляд, кандидатурах на пост будущего главы исламской республики. На просьбу назвать конкретные имена хозяин Белого дома отвечать отказался.
Соединенные Штаты и Израиль начали 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США открыто призвало население Ирана выступить против собственного правительства и захватить власть. В результате ударов погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении ответной операции.