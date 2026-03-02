Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые правила въезда в ЕС вступают в силу со 2 марта на пунктах пропуска в Молдове

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Начиная со 2 марта Европейский союз введет в действие систему регистрации въезда и выезда (EES) на нескольких пунктах пропуска на границе Республики Молдова с Румынией.

Источник: Sputnik.md

Как сообщили в Пограничной полиции, система начнет работать на следующих КПП:

Леушень-Альбица;

Скулень-Скулень;

Леова-Бумбэта;

Джурджулешть-Галац (портовый и железнодорожный);

Унгены-Яссы (железнодорожный).

Система EES применяется к гражданам государств, не входящих в ЕС, которые совершают краткосрочные поездки на территорию Европейского союза — до 90 дней в любой период в 180 дней.

«При первом въезде после запуска системы власти будут собирать биометрические данные лица для создания индивидуального электронного досье», — говорится в заявлении Погранполиции.

В ведомстве уточнили, что при последующих поездках проверка будет осуществляться автоматически, на основе уже зарегистрированных данных, что в долгосрочной перспективе будет способствовать сокращению времени обработки на границе.

Если соблюдены правовые условия въезда, доступ на территорию ЕС будет разрешен и зарегистрирован в электронном виде, а лицу будет сообщена разрешенная продолжительность пребывания, пояснили в Погранполиции.

Как уточнили в заявлении, если эти условия не выполнены, отказ во въезде будет внесен в систему и доведен до сведения соответствующего лица.

Чтобы избежать возможных задержек при пограничном контроле, лица, пользующиеся исключениями из применения системы EES, должны предъявлять подтверждающие документы уже на этапе проверки.