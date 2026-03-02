Новые правила въезда в ЕС вступают в силу со 2 марта на пунктах пропуска в Молдове

Как сообщили в Пограничной полиции, система начнет работать на следующих КПП:
Леушень-Альбица;
Скулень-Скулень;
Леова-Бумбэта;
Джурджулешть-Галац (портовый и железнодорожный);
Унгены-Яссы (железнодорожный).
Система EES применяется к гражданам государств, не входящих в ЕС, которые совершают краткосрочные поездки на территорию Европейского союза — до 90 дней в любой период в 180 дней.
«При первом въезде после запуска системы власти будут собирать биометрические данные лица для создания индивидуального электронного досье», — говорится в заявлении Погранполиции.
В ведомстве уточнили, что при последующих поездках проверка будет осуществляться автоматически, на основе уже зарегистрированных данных, что в долгосрочной перспективе будет способствовать сокращению времени обработки на границе.
Если соблюдены правовые условия въезда, доступ на территорию ЕС будет разрешен и зарегистрирован в электронном виде, а лицу будет сообщена разрешенная продолжительность пребывания, пояснили в Погранполиции.
Как уточнили в заявлении, если эти условия не выполнены, отказ во въезде будет внесен в систему и доведен до сведения соответствующего лица.
Чтобы избежать возможных задержек при пограничном контроле, лица, пользующиеся исключениями из применения системы EES, должны предъявлять подтверждающие документы уже на этапе проверки.