Reuters: у США не было данных о планах Ирана первыми атаковать их войска

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис считает, что операция США против Ирана с самого начала пошла не по плану. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что данная операция, которую назвали «Эпическая ярость», на самом деле является «Эпическим провалом», так как число погибших американских военных уже исчисляется сотнями.