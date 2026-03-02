Reuters: у США не было данных о планах Ирана первыми атаковать их войска

Представители администрации президента США Дональда Трампа заявили на закрытых брифингах для Конгресса, что страна не располагала разведданными якобы о планах Ирана нанести по американским силам упреждающий удар. Об этом сообщает международное информагентство Reuters.
Уточняется, что представители Белого дома в ходе разговоров с членами Сената и Палаты представителей, которые состоялись накануне, 1 марта, отметили, что баллистические ракеты Ирана и поддерживаемые им силы в регионе представляют «непосредственную угрозу» для интересов Соединенных Штатов.
«Но разведывательных данных о том, что Иран первым нападет на американские войска, не было», — указывает информационное агентство со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждением вопроса.
Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис считает, что операция США против Ирана с самого начала пошла не по плану. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что данная операция, которую назвали «Эпическая ярость», на самом деле является «Эпическим провалом», так как число погибших американских военных уже исчисляется сотнями.