Иран атаковал военные базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне

По данным источника, атакам подверглись объекты в Бахрейне, Кувейте, а также в Абу-Даби, Дубае (ОАЭ) и Дохе (Катар). Под удар, в частности, попал штаб Пятого флота США в Манаме (Бахрейн), базы в Ираке и использующийся американцами порт в Дубае. NYT не располагает данными о погибших и раненых американцах, но официальные власти сообщали о трех убитых военнослужащих. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.