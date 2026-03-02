Американские власти опасаются терактов и кибератак после ударов по Ирану

Министерство внутренней безопасности США предупредило о возможных террористических атаках и киберугрозах на фоне ударов по Ирану. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на документ правоохранительных органов.
Федеральные службы выразили обеспокоенность риском «одиночных» нападений, а также кибератак. В документе говорится, что угрозу могут представлять группы и активисты, ориентированные на Иран и его союзников.
По оценке ведомства, масштабная физическая атака маловероятна, однако Иран и связанные с ним структуры могут представлять устойчивую угрозу целенаправленных действий на территории США. Также отмечается вероятность эскалации ответных шагов.
Как передает ABC News, предупреждение выпустили незадолго до инцидента со стрельбой в Остине, штат Техас. Ранее The New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что нападение в баре могло быть связано с местью за военную операцию США против Ирана. В результате происшествия погибли два человека, 14 получили ранения.
Утром 28 февраля Израиль при поддержке США нанес удар по Ирану. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение принято из-за отсутствия прогресса в переговорах по ядерной программе Тегерана.
Сообщалось, что в результате ударов погиб аятолла Али Хаменеи. В Тегеране заявили о начале ответной операции.
