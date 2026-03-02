Американские власти опасаются терактов и кибератак после ударов по Ирану

Как передает ABC News, предупреждение выпустили незадолго до инцидента со стрельбой в Остине, штат Техас. Ранее The New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что нападение в баре могло быть связано с местью за военную операцию США против Ирана. В результате происшествия погибли два человека, 14 получили ранения.