Премьер Испании Санчес призвал страны Европы осудить операцию против Ирана

Глава испанского правительства Педро Санчес назвал действия США и Израиля в отношении Ирана неоправданной и опасной интервенцией.

Источник: Аргументы и факты

Европейские страны должны последовать примеру Мадрида и выступить против военной операции США и Израиля в отношении Ирана, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Глава испанского правительства назвал действия американской и израильской стороны.

неоправданной и опасной интервенцией.

«Я ещё раз призываю к немедленной деэскалации, уважению международного права и скорейшему возобновлению диалога», — написал он на своей странице в социальной сети X*.

Напомним, США и Израиль начали свою операцию против Ирана 28 февраля. Они атаковали объекты на территории республики. Иран начал наносить ответные удары. Кроме Израиля, иранские военные бьют по другим странам Ближнего Востока, где находятся военные базы США.

В результате ударов по Ирану был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. Тегеран назвал эту атаку террористическим актом и призвал Организацию Объединённых Наций принять меры против США и Израиля. Иранские власти заявили, что убийство Хаменеи «открывает ящик Пандоры».

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что дестабилизация ближневосточного региона уже началась.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

