Российские туроператоры теряют $1,5 миллиона в день из-за войны на Ближнем Востоке

«Если в Эмиратах на момент остановки рейсов находилось около 50 тыс. наших граждан, и даже половине из них требуется экстренная помощь, речь идёт о нескольких миллионах долларов расходов в день. Соответственно, умножив эту сумму на количество дней, можно оценить общий масштаб затрат. Помимо этого, хочу отметить круглосуточную работу наших команд — включая ночные дежурства, работу в выходные, переселение и расселение туристов, а также координацию через наш дубайский принимающий офис», — подчеркнул Арутюнов.