Два европейских судна терпят бедствие в районе Ормузского пролива

Ранее сообщалось о нападении на судно в акватории недалеко от побережья Объединённых Арабских Эмиратов. Это уже вторая атака на торговое судно за воскресенье на фоне эскалации конфликта между Ираном, Израилем и США. Инцидент произошёл в 50 морских милях к северу от Маската, столицы Омана. Снаряд попал в машинное отделение, вызвав пожар, который экипажу удалось взять под контроль.