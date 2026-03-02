Ричмонд
Кто заменит Хаменеи: что известно о транзите власти в Иране

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ночь на 1 марта стало известно, что верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи погиб во время одной из воздушных атак по Тегерану. Обязанности аятоллы временно разделили президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи и один из членов Совета стражей конституции страны аятолла Алиреза Арафи. Рассказываем, что законодательство Ирана предусматривает на случай смерти первого лица и кто может возглавить республику.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Что известно о смерти Али Хаменеи

Второй высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи погиб во время серии ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Государственные СМИ Исламской Республики подтвердили его смерть в ночь на 1 марта. Вместе с ним погибли его дочь, зять и внучка.

В стране объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи направил письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу, в котором убийство верховного лидера Ирана назвал актом террора со стороны США и Израиля, нарушением фундаментальных норм, регулирующих международные отношения.

«Такое поведение не просто нарушает устоявшиеся принципы международного права; оно безрассудно открывает опасный “ящик Пандоры”, подрывая основы суверенного равенства и стабильность международной системы», — цитирует письмо РИА Новости.

В Иране готовятся избрать нового верховного лидера страны.

Как выбирают духовного лидера Ирана

Выборы верховного лидера Исламской Республики — зона ответственности Совета экспертов, пишет RTVI. Это специальный орган, в состав которого входят 88 высокопоставленных исламских богословов. Их переизбирают каждые восемь лет. Перед голосованием кандидаты проходят тщательную проверку Совета стражей конституции, а его состав контролируется лично верховным лидером.

Последнее обновление Совета экспертов состоялось в 2024 году. Сейчас его главой является 93-летний аятолла Мохаммад-Али Мовахеди Кермани. Большинство членов органа — принципалисты, которые верны фундаментальным установкам Исламской революции 1979 года.

В конституции Исламской Республики в соответствии со статьей 111, если верховный аятолла умер, ушел в отставку или был отстранен от должности, то эксперты должны в короткие сроки определить нового лидера страны.

В статье 109 указаны требования, которым должен соответствовать аятолла:

  • иметь квалификацию для вынесения религиозных постановлений;
  • обладать такими качествами, как справедливость и благочестие, для руководства мусульманской общиной;
  • быть лидером с управленческими способностями, политической и социальной проницательностью.

Кандидаты на пост верховного лидера страны

Профессор политологии университета Теннесси Саид Голкар уточнил, что в Иране нет четких правил, регламентирующих процедуру выбора нового верховного лидера. В своей статье «Иран после Хаменеи: перспективы политических перемен» эксперт описал четыре сценария выбора нового аятоллы:

  • Введение временного управления в соответствии с конституцией, что и происходит в настоящее время. Сейчас обязанности духовного лидера временно разделены между президентом, главой судебной власти и авторитетным богословом.

  • Сохранение статус-кво. В этом случае Совет экспертов голосует за кандидата, которого одобряют окружение Хаменеи и Корпус стражей Исламской революции (КСИР).
  • Трансформация в военную бюрократию. Корпус стражей Исламской революции как один из столпов режима настоит на преобразовании Ирана в военную бюрократию.
  • Торжество прагматиков. Технократы продвинут во власть представителя умеренных взглядов, близкого к государственной бюрократии.

Президент Центра ближневосточных исследований Мурад Сыдыгзаде обратил внимание, что Совет экспертов будет выбирать нового духовного лидера Ирана только формально. В колонке для издания «Ведомости» эксперт отметил, что фактически в выборах будут участвовать клерикальный, административный и силовой контуры.

Сыдыгзаде уточнил, что чаще всего в контексте выборов аятоллы упоминается кандидатура Моджтабу Хаменени — сына погибшего руководителя. Эксперт обращает внимание, что от этого варианта в Исламской республике могут отказаться, так как идеалогия страны плохо совместима с наследованием.

Еще один кандидат — Хасан Хомейни — внук основателя Исламской республики. По мнению востоковеда, он может быть выбран на пост аятоллы, но такой вариант потребует поддержки от тех, кто контролирует безопасность и аппарат.

Среди кандидатов президент Центра ближневосточных исследований также назвал клириков Садека Амоли Лариджани, Ахмада Хатами и Мохсена Араки. По словам эксперта, они предсказуемы для системы и будут продолжать следовать правилам и доктринам, ранее установленным в Иране. Кроме того, по мнению востоковеда, возглавить республику также могут Алиреза Арафи, который уже включен в переходный состав и является компромиссным кандидатом, и Али Лариджани — опытный аппаратный посредник, который позволит системе оставаться управляемой.

Предложения Трампа

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у него есть кандидаты на место преемника Хаменеи.

«У меня есть три очень хороших варианта, — сказал политик в ходе интервью газете The New York Times (NYT). — Я не буду раскрывать их сейчас. Давайте сначала выполним свою работу».

По мнению научного руководителя Российского совета по международным делам политолога Андрея Кортунова, в Иране не будут обращать внимания на рекомендации главы Белого дома.

«Это было бы признание фактически безоговорочной капитуляции Исламской Республики, к чему, естественно, они не готовы. Более того, можно предположить, что, поскольку Хаменеи был уже очень немолодым человеком и руководил страной более 30 лет, какие-то обсуждения его преемника уже проходили до начала нынешней эскалации и какие-то идеи в Тегеране на этот счет уже существуют», — уточнил Кортунов в беседе с NEWS.ru.

Политолог добавил, что смерть верховного лидера ожидалась, поэтому его преемника смогут определить быстро.

