Кто заменит Хаменеи: что известно о транзите власти в Иране

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ночь на 1 марта стало известно, что верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи погиб во время одной из воздушных атак по Тегерану. Обязанности аятоллы временно разделили президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи и один из членов Совета стражей конституции страны аятолла Алиреза Арафи. Рассказываем, что законодательство Ирана предусматривает на случай смерти первого лица и кто может возглавить республику.