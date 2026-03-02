Кто заменит Хаменеи: что известно о транзите власти в Иране

Что известно о смерти Али Хаменеи
Второй высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи погиб во время серии ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Государственные СМИ Исламской Республики подтвердили его смерть в ночь на 1 марта. Вместе с ним погибли его дочь, зять и внучка.
В стране объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.
«Такое поведение не просто нарушает устоявшиеся принципы международного права; оно безрассудно открывает опасный “ящик Пандоры”, подрывая основы суверенного равенства и стабильность международной системы», — цитирует письмо РИА Новости.
В Иране готовятся избрать нового верховного лидера страны.
Как выбирают духовного лидера Ирана
Выборы верховного лидера Исламской Республики — зона ответственности Совета экспертов, пишет RTVI. Это специальный орган, в состав которого входят 88 высокопоставленных исламских богословов. Их переизбирают каждые восемь лет. Перед голосованием кандидаты проходят тщательную проверку Совета стражей конституции, а его состав контролируется лично верховным лидером.
Последнее обновление Совета экспертов состоялось в 2024 году. Сейчас его главой является 93-летний аятолла Мохаммад-Али Мовахеди Кермани. Большинство членов органа — принципалисты, которые верны фундаментальным установкам Исламской революции 1979 года.
В конституции Исламской Республики в соответствии со статьей 111, если верховный аятолла умер, ушел в отставку или был отстранен от должности, то эксперты должны в короткие сроки определить нового лидера страны.
В статье 109 указаны требования, которым должен соответствовать аятолла:
- иметь квалификацию для вынесения религиозных постановлений;
- обладать такими качествами, как справедливость и благочестие, для руководства мусульманской общиной;
- быть лидером с управленческими способностями, политической и социальной проницательностью.
Кандидаты на пост верховного лидера страны
Профессор политологии университета Теннесси Саид Голкар уточнил, что в Иране нет четких правил, регламентирующих процедуру выбора нового верховного лидера. В своей статье «Иран после Хаменеи: перспективы политических перемен» эксперт описал четыре сценария выбора нового аятоллы:
- Введение временного управления в соответствии с конституцией, что и происходит в настоящее время. Сейчас обязанности духовного лидера временно разделены между президентом, главой судебной власти и авторитетным богословом.
- Сохранение статус-кво. В этом случае Совет экспертов голосует за кандидата, которого одобряют окружение Хаменеи и Корпус стражей Исламской революции (КСИР).
- Трансформация в военную бюрократию. Корпус стражей Исламской революции как один из столпов режима настоит на преобразовании Ирана в военную бюрократию.
- Торжество прагматиков. Технократы продвинут во власть представителя умеренных взглядов, близкого к государственной бюрократии.
Президент Центра ближневосточных исследований Мурад Сыдыгзаде обратил внимание, что Совет экспертов будет выбирать нового духовного лидера Ирана только формально. В колонке для издания «Ведомости» эксперт отметил, что фактически в выборах будут участвовать клерикальный, административный и силовой контуры.
Сыдыгзаде уточнил, что чаще всего в контексте выборов аятоллы упоминается кандидатура Моджтабу Хаменени — сына погибшего руководителя. Эксперт обращает внимание, что от этого варианта в Исламской республике могут отказаться, так как идеалогия страны плохо совместима с наследованием.
Еще один кандидат — Хасан Хомейни — внук основателя Исламской республики. По мнению востоковеда, он может быть выбран на пост аятоллы, но такой вариант потребует поддержки от тех, кто контролирует безопасность и аппарат.
Среди кандидатов президент Центра ближневосточных исследований также назвал клириков Садека Амоли Лариджани, Ахмада Хатами и Мохсена Араки. По словам эксперта, они предсказуемы для системы и будут продолжать следовать правилам и доктринам, ранее установленным в Иране. Кроме того, по мнению востоковеда, возглавить республику также могут Алиреза Арафи, который уже включен в переходный состав и является компромиссным кандидатом, и Али Лариджани — опытный аппаратный посредник, который позволит системе оставаться управляемой.
Предложения Трампа
Американский президент Дональд Трамп заявил, что у него есть кандидаты на место преемника Хаменеи.
«У меня есть три очень хороших варианта, — сказал политик в ходе интервью газете The New York Times (NYT). — Я не буду раскрывать их сейчас. Давайте сначала выполним свою работу».
По мнению научного руководителя Российского совета по международным делам политолога Андрея Кортунова, в Иране не будут обращать внимания на рекомендации главы Белого дома.
«Это было бы признание фактически безоговорочной капитуляции Исламской Республики, к чему, естественно, они не готовы. Более того, можно предположить, что, поскольку Хаменеи был уже очень немолодым человеком и руководил страной более 30 лет, какие-то обсуждения его преемника уже проходили до начала нынешней эскалации и какие-то идеи в Тегеране на этот счет уже существуют», — уточнил Кортунов в беседе с NEWS.ru.
Политолог добавил, что смерть верховного лидера ожидалась, поэтому его преемника смогут определить быстро.