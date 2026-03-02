Трамп: США будут продолжать операцию в Иране в течение четырех-пяти недель

США будут продолжать операцию в Иране в течение «четырех-пяти недель» и уже значительно опережают график, заявил президент Дональд Трамп. При этом он допустил, что американские военные могут приостановить удары, если Тегерану удастся удовлетворить Вашингтон в рамках переговоров, однако пока этого не произошло. Глава Белого дома также выразил уверенность, что исламская республика в итоге подчинится воле США и Израиля, и заявил, что у него есть «три очень хороших» кандидата на пост лидера Ирана.