Трамп: США будут продолжать операцию в Иране в течение четырех-пяти недель

США будут продолжать операцию в Иране в течение «четырех-пяти недель» и уже значительно опережают график, заявил президент Дональд Трамп. При этом он допустил, что американские военные могут приостановить удары, если Тегерану удастся удовлетворить Вашингтон в рамках переговоров, однако пока этого не произошло. Глава Белого дома также выразил уверенность, что исламская республика в итоге подчинится воле США и Израиля, и заявил, что у него есть «три очень хороших» кандидата на пост лидера Ирана.
Президент США Дональд Трамп в интервью The New York Times (NYT) заявил, что ~Вашингтон намерен продолжать операцию в Иране в течение «четырех-пяти недель», если это потребуется~. По словам главы Белого дома, США и Израилю «не составит труда» поддерживать интенсивность боевых действий.
«У нас огромное количество боеприпасов. Знаете, у нас есть боеприпасы, хранящиеся по всему миру, в разных странах», — отметил американский лидер.
Однако в то же время в беседе с NBC News он допустил, что ~США могут приостановить удары, если Тегеран удовлетворит Вашингтон в рамках переговоров. Пока, по его словам, Ирану сделать это не удалось~.
Также Трамп выразил уверенность, что исламская республика в конечном итоге подчинится воле США и Израиля, так как страна «существенно ослаблена». В своей соцсети Truth Social Трамп опубликовал видеообращение, в котором заявил, что ~все иранское военное командование «ликвидировано»~.
«Многие [военные] хотят сдаться, чтобы спасти свои жизни. Они просят иммунитет и звонят тысячами», — отметил он.
В интервью NYT глава Белого дома упомянул, что удары США и Израиля по Ирану «вывели из строя значительную часть» иранского военно-морского флота, включая девять кораблей и штаб-квартиру.
Иранский МИД ранее подтвердил гибель начальника генерального штаба ВС генерал-лейтенанта Абдольрахима Мусави, главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенанта Мохаммада Пакпура, министра обороны генерал-лейтенанта Азиза Насирзаде и секретаря Совета по обороне адмирала Али Шамхани. ~Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, он погиб.~
Передача власти.
Кроме этого, президент США описал три возможных сценария того, как может быть сформировано новое иранское правительство и передана власть. NYT отметила, что все они противоречат друг другу.
«Когда его спросили о планах по передаче власти, Трамп заявил, что надеется, что элитные иранские вооруженные силы, включая закаленных офицеров Корпуса стражей исламской революции, которые обладали значительным влиянием и извлекали выгоду из существующего режима, просто передадут свое оружие иранскому народу», — говорится в публикации.
Еще один вариант, который издание назвало «совершенно иной моделью», предполагает венесуэльский сценарий, когда большая часть правительства сохранит свои посты и будет «готова к прагматичному сотрудничеству» с США. Это развитие событий, по словам Трампа, станет «идеальным». NYT подчеркнула, что американский лидер, похоже, увлечен идеей использовать именно эту модель для урегулирования ситуации в стране.
Последний же вариант, о котором упомянул президент США, предусматривает то, что иранский народ сам свергнет свое правительство. По словам главы Белого дома, иранцы «говорили об этом годами, и теперь у них, очевидно, появится возможность» это сделать.
Дональд Трамп в интервью также заявил, что Соединенные Штаты готовы отменить санкции в отношении Ирана, если новое руководство продемонстрирует себя как прагматичный партнер. При этом он не стал четко отвечать на вопрос о том, будет ли Вашингтон защищать иранский народ, если тот все-таки решит свернуть правительство.
«Я не даю никаких конкретных обещаний ни в ту, ни в другую сторону, еще слишком рано. У нас есть работа, и мы ее очень хорошо выполнили. Я бы сказал, что мы значительно опережаем график», — заявил президент США.
Кто может возглавить Иран.
На вопрос о том, кто же может возглавить страну после завершения операции, Трамп ответил уклончиво. Он заявил, что у него ~есть «три очень хороших» кандидата на пост верховного лидера Ирана, но не назвал конкретные имена~.
Журналисты New York Times предположили, что речь может идти, например, о секретаре Высшего совета нацбезопасности республики Али Лариджани, который до начала американско-израильской операции возглавлял иранскую делегацию на переговорах по ядерной сделке. Однако глава Белого дома не стал отвечать, может ли Лариджани, по его мнению, возглавить правительство Ирана.