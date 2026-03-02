Лукашенко проводит встречу с губернатором Мурманской области

В апреле 2024 года было подписано соглашение о строительстве белорусского порта в Мурманской области. Беларусь с помощью этого терминала сможет расширить свой экспорт, благодаря выходу через Северный морской путь, в океан. Планируется, что первые белорусские грузы смогут поступать через порт уже в 2028 году.