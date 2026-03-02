Лукашенко проводит встречу с губернатором Мурманской области

Визит делегации Мурманской области в Минск начался в минувшее воскресенье, губернатора в Национальном аэропорту встретил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.
Программой визита запланирована встреча Чибиса в правительстве Беларуси, посещение МАЗа, НАН Беларуси, переговоры с мэром Минска.
Одним из крупных перспективных проектов Беларуси и Мурманской области является строительство нового порта для белорусских грузов.
В апреле 2024 года было подписано соглашение о строительстве белорусского порта в Мурманской области. Беларусь с помощью этого терминала сможет расширить свой экспорт, благодаря выходу через Северный морской путь, в океан. Планируется, что первые белорусские грузы смогут поступать через порт уже в 2028 году.
Товарооборот Беларуси и Мурманской области в 2025 году составил почти 252 миллиона долларов, белорусский экспорт — это грузовые автомобили, нефтепродукты, машины и механизмы для грунтовых работ, лифты, соль, Мурманская область поставляет в республику природные фосфаты кальция, алюминиевую проволоку, медные сплавы.