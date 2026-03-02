Ричмонд
Стало известно о громком кадровом решении в правительстве Омской области

В должности переназначена Анна Негодуйко.

Источник: SuperOmsk.ru

В понедельник, 2 марта 2026 года, на портале правовой информации опубликован документ о переназначении Анны Негодуйко в должности министра экономического развития Омской области.

«Назначить Негодуйко Анну Валерьевну министром экономического развития Омской области 1 марта 2026 года сроком на один год», — говорится в распоряжении губернатора Омской области Виталия Хоценко.

Отметим, что этот пост Анна Негодуйко занимает с июня 2020 года.

Напомним, что сейчас министры и их заместители утверждаются губернатором сроком на 1 год.