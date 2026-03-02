Ричмонд
Власти попросили узбекистанцев временно отложить поездки на Ближний Восток

Vaib.uz (новости Узбекистана. 2 марта). Министерство иностранных дел Узбекистана опубликовало обращение к гражданам страны с рекомендацией временно отказаться от поездок в страны Ближнего Востока.

Источник: Vaib.Uz

Как отмечается в сообщении, в связи с обострением ситуации в регионе, а также временными ограничениями на использование воздушного пространства, введёнными рядом государств, в движении международных авиарейсов наблюдаются серьёзные изменения.

По данным МИД, представители многих стран, в том числе граждане Узбекистана, уже сталкиваются с трудностями из-за отмены и задержки рейсов, закрытия транзитных направлений и других организационных проблем.

В этой связи в целях обеспечения безопасности граждан и защиты их законных интересов рекомендуется временно отложить запланированные поездки в страны Ближнего Востока — туристические, деловые, оздоровительные и иные визиты — до стабилизации обстановки.

Гражданам, которые уже находятся за рубежом, советуют сохранять спокойствие и бдительность, избегать мест массового скопления людей, строго соблюдать местные законы и правила, а также поддерживать постоянную связь с дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Узбекистана.

Ранее мы писали, что власти предписали отечественным авиаперевозчикам временно приостановить отправку новых паломников из Узбекистана в Саудовскую Аравию.

Кроме того, с сегодняшнего дня Uzbekistan Airways приступила к выполнению специальных рейсов по маршруту Джидда — Ташкент для вывоза граждан Узбекистана, находящихся в Саудовской Аравии по программе умра.