Власти попросили узбекистанцев временно отложить поездки на Ближний Восток

Как отмечается в сообщении, в связи с обострением ситуации в регионе, а также временными ограничениями на использование воздушного пространства, введёнными рядом государств, в движении международных авиарейсов наблюдаются серьёзные изменения.
По данным МИД, представители многих стран, в том числе граждане Узбекистана, уже сталкиваются с трудностями из-за отмены и задержки рейсов, закрытия транзитных направлений и других организационных проблем.
В этой связи в целях обеспечения безопасности граждан и защиты их законных интересов рекомендуется временно отложить запланированные поездки в страны Ближнего Востока — туристические, деловые, оздоровительные и иные визиты — до стабилизации обстановки.
Гражданам, которые уже находятся за рубежом, советуют сохранять спокойствие и бдительность, избегать мест массового скопления людей, строго соблюдать местные законы и правила, а также поддерживать постоянную связь с дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Узбекистана.
Ранее мы писали, что власти предписали отечественным авиаперевозчикам временно приостановить отправку новых паломников из Узбекистана в Саудовскую Аравию.
Кроме того, с сегодняшнего дня Uzbekistan Airways приступила к выполнению специальных рейсов по маршруту Джидда — Ташкент для вывоза граждан Узбекистана, находящихся в Саудовской Аравии по программе умра.