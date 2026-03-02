Ричмонд
Шавкат Мирзиёев утвердил программы социально-экономического развития Каракалпакстана

Среди целевых ориентиров к концу 2026 года — увеличение объема валового регионального продукта на 8,1%, объема промышленного производства на 8%, объема иностранных инвестиций на $ 3,5 млрд.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев соответствующим постановлением утвердил программы социально-экономического развития Каракалпакстана на 2026 и на последующие годы. Об этом сообщает Минюст.

В числе целевых ориентиров к концу 2026-го — увеличение объема валового регионального продукта (ВРП) на 8,1%, объема промпроизводства на 8%, объема иностранных инвестиций на $3,5 млрд.

В планах также:

сокращение уровня безработицы до 4,2%;

снижение уровня бедности до 3,2%;

преобразование Нукуса, Кунгратского и Чимбайского районов и 109 махаллей в территории, свободные от безработицы и бедности.

Бедность будут сокращать за счет развития предпринимательства и улучшения инфраструктуры в 90 махаллях с тяжелым уровнем бедности в Бузатауском, Канлыкульском, Муйнакском и Шуманайском районах.

В 2026—2028 годы определены:

реализация проекта по выращиванию кормов для скота на площади 10 тыс. гектаров;

строительство новой дороги длиной 2,2 км, которая свяжет Нукус и район Тахиаташ, а также моста и путепровода для трассы Нукус — Чимбай — Тахтакупыр;

обновление системы питьевого снабжения в Амударьинском районе.

До 2030 года планируют:

привлечь более $ 5 млрд иностранных инвестиций в развитие технологий ИИ, увеличить в 10 раз уровень использования возможностей «облачных» центров обработки данных и вычислительных центров;

повысить долю возобновляемых источников энергии (солнечной и ветровой) в общей генерирующей мощности до 70%;

увеличить централизованное водоснабжение населенных пунктов до 83,5%.

В 2030 году:

реализацию проектов на $7,2 млрд и увеличение экспорта региона до $900 млн.

Документом упраздняется должность первого заместителя председателя Совета Министров Каракалпакстана по экологии и развитию Аральского региона. Вводится аналогичная должность по организации эффективного использования пастбищ, укреплению и пополнению кормовой базы животноводства и развитию животноводства.