США, Израиль и Иран наносят новые удары. Онлайн событий на Ближнем Востоке

11:45 Более двух тысяч рейсов отменены в районе Персидского залива на фоне ударов США и Израиля по Ирану, сообщает в понедельник мониторинговый ресурс FlightRadar24.
11:35 Не менее 555 человек погибли в Иране в результате атак США и Израиля, сообщил иранский Красный полумесяц.
11:21 IRNA: Израиль и США атаковали шесть районов Йезда на юге Ирана.
11:05 ⚡IRIB: Иран сбил американский самолет Palm Jet в районе базы «Виктория» в Ираке.
10:58 ❗Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани: Тегеран не собирается садиться за стол переговоров с Вашингтоном.
10:49 Великобритания перемещает семьи персонала с базы Акротири на Кипре, которая подверглась удару иранских БПЛА, заявили в министерстве обороны королевства.
10:44 IRIB: ночью 2 марта ~Иран атаковал базу НАТО «Виктория»~, расположенную рядом с международным аэропортом Эрбиль в Багдаде.
10:37 Турция закрыла три контрольно-пропускных пункта на границе с Ираном, сообщил министр торговли Омер Болат.
10:36 Reuters: нефтеперерабатывающий завод Aramco под ударом БПЛА в Саудовской Аравии, его работа приостановлена.
10:30 Иран ведет целенаправленные удары по правительственному комплексу в Тель-Авиве, по военным и охранным объектам Хайфы, а также по Восточному Иерусалиму, сообщает КСИР. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что запущена десятая волна ракет по Израилю.
10:20 Второй день конфликта на Ближнем Востоке: Иран в ответ на атаки США и Израиля возобновил удары по американским базам в Персидском заливе, а также по городам Израиля.