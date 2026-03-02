Ричмонд
США, Израиль и Иран наносят новые удары. Онлайн событий на Ближнем Востоке

В ответ на атаки со стороны США и Израиля Иран нанес новые удары по американским военным объектам в Персидском заливе и иракском Курдистане, а также по израильским городам. По данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), поражены 27 баз США, израильская авиабаза Тель-Ноф, штаб-квартира армии Израиля и крупный оборонно-промышленный комплекс в Тель-Авиве. Израиль, в свою очередь, объявил о продолжении ударов по иранской территории. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

11:45 Более двух тысяч рейсов отменены в районе Персидского залива на фоне ударов США и Израиля по Ирану, сообщает в понедельник мониторинговый ресурс FlightRadar24.

11:35 Не менее 555 человек погибли в Иране в результате атак США и Израиля, сообщил иранский Красный полумесяц.

11:21 IRNA: Израиль и США атаковали шесть районов Йезда на юге Ирана.

11:11.

11:05 ⚡IRIB: Иран сбил американский самолет Palm Jet в районе базы «Виктория» в Ираке.

10:58 ❗Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани: Тегеран не собирается садиться за стол переговоров с Вашингтоном.

10:51.

10:49 Великобритания перемещает семьи персонала с базы Акротири на Кипре, которая подверглась удару иранских БПЛА, заявили в министерстве обороны королевства.

10:44 IRIB: ночью 2 марта ~Иран атаковал базу НАТО «Виктория»~, расположенную рядом с международным аэропортом Эрбиль в Багдаде.

10:43.

10:37 Турция закрыла три контрольно-пропускных пункта на границе с Ираном, сообщил министр торговли Омер Болат.

10:36 Reuters: нефтеперерабатывающий завод Aramco под ударом БПЛА в Саудовской Аравии, его работа приостановлена.

10:30 Иран ведет целенаправленные удары по правительственному комплексу в Тель-Авиве, по военным и охранным объектам Хайфы, а также по Восточному Иерусалиму, сообщает КСИР. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что запущена десятая волна ракет по Израилю.

10:20 Второй день конфликта на Ближнем Востоке: Иран в ответ на атаки США и Израиля возобновил удары по американским базам в Персидском заливе, а также по городам Израиля.

