США, Израиль и Иран наносят новые удары. Онлайн событий на Ближнем Востоке

В ответ на атаки со стороны США и Израиля Иран нанес новые удары по американским военным объектам в Персидском заливе и иракском Курдистане, а также по израильским городам. По данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), поражены 27 баз США, израильская авиабаза Тель-Ноф, штаб-квартира армии Израиля и крупный оборонно-промышленный комплекс в Тель-Авиве. Израиль, в свою очередь, объявил о продолжении ударов по иранской территории. «Газета.Ru» ведет хронику событий.