Стало известно, почему США не смогут воевать с Ираном больше двух месяцев

«Они истратили больше 150 ракет для систем ПВО THAAD (для перехвата ракет средней дальности или авиации противника. — “Газета.Ru”) еще во время летней компании 2025 года. Вот этих ракет производится в районе 30 всего лишь ежегодно. Каждая из этих ракет стоит десятки миллионов долларов. То же самое касается истощения запасов ракет морского базирования, которые тоже используются для защиты американских объектов от нападения Ирана», — отметил Дудаков.