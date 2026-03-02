Ричмонд
Политолог: Иран сближает арабские монархии с Израилем

Продолжая атаки на арабские страны Залива, особенно нанося удары по их нефтяным объектам, Тегеран подталкивает арабские монархии на сближение с Израилем. Об этом пишет политолог Александр Каргин в своем телеграм-канале. Он считает, что Тегеран вынуждает арабские элиты искать новых союзников. Политолог Кирилл Семенов добавляет, что данный сценарий соответствует интересам Израиля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Не исключаю, что после этой ближневосточной войны Саудовская Аравия возможно все же присоединится к Авраамическим соглашениям. Это при том, что всего пару дней назад тенденции, например от саудитов, были прямо противоположные. Несколько лет было потрачено на восстановление отношений между Королевством и Ираном… и похоже все пошло прахом.

Александр Каргин

Аналитик отмечает, что монархии Залива не имеют необходимых ресурсов, чтобы влиять на Трампа и у них нет возможностей убрать американские базы со своих территорий. Поэтому прямое воздействие на эти страны ничего не изменит для Ирана. При этом шансы на присоединения их к антииранской коалиции возрастают с каждым днем.

Те же Эмираты могут заблокировать счета иранских банков, работающих в Абу-Даби, намеки на это звучат и для Ирана это пожалуй будет более опасным ответом.

Александр Каргин
политолог

Если Иран продолжит атаки на страны Залива, им ничего не останется как начать ответные атаки на Иран, уверен политолог Кирилл Семенов.

Действия Ирана не приведут к тому, что эти страны будут усиливать давление на США, чтобы они прекратили атаки, но это приведет к тому, что эти страны будут вынуждены отвечать на иранские атаки. Это будет очень большая ошибка Ирана, которая будет ему очень дорого стоить в будущем.

Кирилл Семенов
политолог

Эксперт отмечает, что по окончании войны у Ирана совсем не останется благожелательно настроенных соседей. Именно этого. по мнению политолога, добивается Израиль.

Ранее сообщалось, что Иран нанес новую серию ракетных ударов по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Взрывы прогремели в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Бахрейне и Кувейте.

