Лукашенко сказал, от чего критически важно избавиться Беларуси и России

Лукашенко назвал, от чего Беларуси и России критически важно избавиться.

Источник: president.gov.by

На встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом белорусский лидер заметил, что Беларуси и России следует избавиться от критической зависимости от других стран.

— На любой встрече с руководством России высказываю эту позицию, ориентирую их на то, что нам надо избавиться от какой-то зависимости от иных стран, особенно критической зависимости. Свое надо защищать, — подчеркнул глава государства.

Лукашенко заметил, что с учетом того, как развиваются события в мире, следует защищать свою землю, людей и интересы.