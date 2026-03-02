Лукашенко сказал, от чего критически важно избавиться Беларуси и России

На встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом белорусский лидер заметил, что Беларуси и России следует избавиться от критической зависимости от других стран.
— На любой встрече с руководством России высказываю эту позицию, ориентирую их на то, что нам надо избавиться от какой-то зависимости от иных стран, особенно критической зависимости. Свое надо защищать, — подчеркнул глава государства.
Лукашенко заметил, что с учетом того, как развиваются события в мире, следует защищать свою землю, людей и интересы.