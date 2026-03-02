Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очередь из фур на въезд в Литву и Польшу за выходные увеличилась вчетверо

МИНСК, 2 мар — Sputnik. Очередь из грузовых автомобилей, ожидающих въезда на территорию Евросоюза, в течение субботы и воскресенья увеличилась в четыре раза, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Источник: Sputnik.by

«За выходные дни очередь фур на въезд в Литву и Польшу увеличилась в четыре раза», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГПК.

Так, перед польскими погранпереходами Бобровники (с белорусской стороны — Берестовица) и Кукурыки (с белорусской стороны — Козловичи) дожидаются въезда в Польшу 80 большегрузов.

В погранкомитете отметили, что сотрудники польских погранслужб, начиная с пятницы, оформили в Бобровниках всего 13% фур от установленной нормы, в пункте пропуска Кукурыки — 49% грузовиков.

Очередь более чем из 250 грузовых автомобилей образовалась и на белорусско-литовской границе перед погранпереходами Мядининкай (с белорусской стороны — Каменный Лог) и Шальчининкай (с белорусской стороны — Бенякони). Контролирующие службы литовских ПП за выходные пропустили на территорию ЕС 12% и 32% большегрузов соответственно, следует из информации ГПК.

В настоящее время на белорусско-польской границе наблюдается также очередь из легкового транспорта. Согласно информации ГПК, оформления для возможности въезда на территорию Польши перед погранпереходом Тересполь (с белорусской стороны — Брест) ожидают 120 легковых автомобилей.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше