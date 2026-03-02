Очередь из фур на въезд в Литву и Польшу за выходные увеличилась вчетверо

«За выходные дни очередь фур на въезд в Литву и Польшу увеличилась в четыре раза», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГПК.
Так, перед польскими погранпереходами Бобровники (с белорусской стороны — Берестовица) и Кукурыки (с белорусской стороны — Козловичи) дожидаются въезда в Польшу 80 большегрузов.
В погранкомитете отметили, что сотрудники польских погранслужб, начиная с пятницы, оформили в Бобровниках всего 13% фур от установленной нормы, в пункте пропуска Кукурыки — 49% грузовиков.
Очередь более чем из 250 грузовых автомобилей образовалась и на белорусско-литовской границе перед погранпереходами Мядининкай (с белорусской стороны — Каменный Лог) и Шальчининкай (с белорусской стороны — Бенякони). Контролирующие службы литовских ПП за выходные пропустили на территорию ЕС 12% и 32% большегрузов соответственно, следует из информации ГПК.
В настоящее время на белорусско-польской границе наблюдается также очередь из легкового транспорта. Согласно информации ГПК, оформления для возможности въезда на территорию Польши перед погранпереходом Тересполь (с белорусской стороны — Брест) ожидают 120 легковых автомобилей.