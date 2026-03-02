Очередь из фур на въезд в Литву и Польшу за выходные увеличилась вчетверо

Очередь более чем из 250 грузовых автомобилей образовалась и на белорусско-литовской границе перед погранпереходами Мядининкай (с белорусской стороны — Каменный Лог) и Шальчининкай (с белорусской стороны — Бенякони). Контролирующие службы литовских ПП за выходные пропустили на территорию ЕС 12% и 32% большегрузов соответственно, следует из информации ГПК.