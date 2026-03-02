МИД Франции: Париж готов участвовать в защите стран на Ближнем Востоке

«Франция выражает свою полную поддержку и солидарность дружественным странам, которые стали целью ракетных ударов и атак беспилотников КСИР и были втянуты в войну», — сказал министр, упомянув Бахрейн, Иорданию, Ирак, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман и Саудовскую Аравию. «В соответствии с соглашениями, заключенными с ее партнерами, и принципами коллективной самообороны, предусмотренными международным правом, Франция готова участвовать в их защите», — добавил Барро.