«Франция выражает свою полную поддержку и солидарность дружественным странам, которые стали целью ракетных ударов и атак беспилотников КСИР и были втянуты в войну», — сказал министр, упомянув Бахрейн, Иорданию, Ирак, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман и Саудовскую Аравию. «В соответствии с соглашениями, заключенными с ее партнерами, и принципами коллективной самообороны, предусмотренными международным правом, Франция готова участвовать в их защите», — добавил Барро.
МИД Франции: Париж готов участвовать в защите стран на Ближнем Востоке
ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Франция готова оказать помощь дружественным странам Ближнего Востока, пострадавшим в результате ударов Ирана после начала военной кампании США и Израиля против Тегерана. Об этом сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
