В США раскрыли, были ли переговоры с Ираном уловкой перед ударом

Вашингтон не рассматривал последнюю встречу между представителями Ирана и США как уловку, после которой удар по территории Исламской Республики был бы неизбежным. По данным источников портала Axios, переговоры действительно проводились для приближения заключения ядерной сделки, пишет «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Axios уточнил, что американскую сторону на переговорах перед атакой США на Иран представляли посланники президента Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Источники издания сообщили, что американцы «скептически» оценивали шансы достичь договоренности о закрытии ядерной программы, но серьезно работали над этим.

«Они не просто делали вид, что сотрудничают, чтобы обмануть иранцев. Когда утреннее заседание в четверг закончилось, Кушнер и Уиткофф вернулись с окончательным американским предложением», — цитирует слова чиновников «Лента.ру».

Axios раскрыл условия, выдвигаемые американской стороной на переговорах с иранцами. Белый дом предложил ввести запрет на десять лет на обогащение урана в Исламской республике. При этом США выразили готовность предоставить собственное ядерное топливо для развития атомной программы Тегерана.

Ранее Axios писал, что примерная дата атаки США и Израиля по Ирану была обозначена на переговорах Вашингтона и Тель-Авива за неделю до ирано-германских переговоров в Женеве 26 февраля. Для удара выбрали 28 февраля, потому что это суббота, в которую верховный лидер Али Хаменеи должен был собрать всех высокопоставленных помощников в правительственном комплексе.

