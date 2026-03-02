В США раскрыли, были ли переговоры с Ираном уловкой перед ударом

Ранее Axios писал, что примерная дата атаки США и Израиля по Ирану была обозначена на переговорах Вашингтона и Тель-Авива за неделю до ирано-германских переговоров в Женеве 26 февраля. Для удара выбрали 28 февраля, потому что это суббота, в которую верховный лидер Али Хаменеи должен был собрать всех высокопоставленных помощников в правительственном комплексе.