В США раскрыли, были ли переговоры с Ираном уловкой перед ударом

Axios уточнил, что американскую сторону на переговорах перед атакой США на Иран представляли посланники президента Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Источники издания сообщили, что американцы «скептически» оценивали шансы достичь договоренности о закрытии ядерной программы, но серьезно работали над этим.
«Они не просто делали вид, что сотрудничают, чтобы обмануть иранцев. Когда утреннее заседание в четверг закончилось, Кушнер и Уиткофф вернулись с окончательным американским предложением», — цитирует слова чиновников «Лента.ру».
Axios раскрыл условия, выдвигаемые американской стороной на переговорах с иранцами. Белый дом предложил ввести запрет на десять лет на обогащение урана в Исламской республике. При этом США выразили готовность предоставить собственное ядерное топливо для развития атомной программы Тегерана.
Ранее Axios писал, что примерная дата атаки США и Израиля по Ирану была обозначена на переговорах Вашингтона и Тель-Авива за неделю до ирано-германских переговоров в Женеве 26 февраля. Для удара выбрали 28 февраля, потому что это суббота, в которую верховный лидер Али Хаменеи должен был собрать всех высокопоставленных помощников в правительственном комплексе.