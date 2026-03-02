Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 5,5 тысячи украинцев приехали в феврале в Беларусь

МИНСК, 2 мар — Sputnik. Более 5,5 тысячи граждан Украины прибыли в Беларусь в течение последнего зимнего месяца, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета республики.

Источник: Sputnik

«В Республику Беларусь за прошедший месяц с украинской территории прибыло 5 670 граждан Украины», — говорится в сообщении.

Уточняется, что больше всего украинцев въехали в Беларусь транзитом через Польшу. Количество таких граждан превысило 5 тысяч. 629 человек прибыли через Литву.

Реже всего украинцы въезжали в Беларусь, пересекая непосредственно белорусско-украинскую границу — всего пять человек. Также незначительно количество граждан — 18 человек — проследовали в Беларусь транзитом через Латвию.

В белорусском погранкомитете отметили, что всего с начала 2026 года на территорию республики въехали 12 440 граждан Украины, большинство из них — транзитом через Польшу (почти 11 тысяч человек) и Литву (почти 1,5 тысячи).

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что республика готова дополнительно принимать мигрантов из Украины. Глава государства подчеркнул, что Беларусь обеспечит им равноценный доступ к образованию и здравоохранению как и белорусам.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше