Более 5,5 тысячи украинцев приехали в феврале в Беларусь

«В Республику Беларусь за прошедший месяц с украинской территории прибыло 5 670 граждан Украины», — говорится в сообщении.
Уточняется, что больше всего украинцев въехали в Беларусь транзитом через Польшу. Количество таких граждан превысило 5 тысяч. 629 человек прибыли через Литву.
Реже всего украинцы въезжали в Беларусь, пересекая непосредственно белорусско-украинскую границу — всего пять человек. Также незначительно количество граждан — 18 человек — проследовали в Беларусь транзитом через Латвию.
В белорусском погранкомитете отметили, что всего с начала 2026 года на территорию республики въехали 12 440 граждан Украины, большинство из них — транзитом через Польшу (почти 11 тысяч человек) и Литву (почти 1,5 тысячи).
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что республика готова дополнительно принимать мигрантов из Украины. Глава государства подчеркнул, что Беларусь обеспечит им равноценный доступ к образованию и здравоохранению как и белорусам.