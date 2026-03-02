Глава МИД РУз созвонился с министрами иностранных дел Омана, Иордании, ОАЭ и Бахрейна

«Провели телефонный разговор с Айманом Сафади, заместителем Премьер-министра, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иорданского Хашимитского Королевства. Обменялись мнениями по развивающейся ситуации в регионе и ее влиянии на региональную стабильность и безопасность. Подчеркнули важность урегулирования всех возникающих вызовов исключительно мирными, политическими и дипломатическими средствами в полном соответствии с нормами международного права», — говорится в сообщении.