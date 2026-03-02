Глава МИД РУз созвонился с министрами иностранных дел Омана, Иордании, ОАЭ и Бахрейна

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов провел телефонные разговоры с министрами иностранных дел Омана, Иордании, ОАЭ и Бахрейна. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Саидов передал собеседникам слова сочувствия президента РУз Шавката Мирзиёева руководству и народу этих стран, а также обсудил с коллегами развитие ситуации на Ближнем Востоке.
«Провели продуктивный телефонный разговор с Сайидом Бадром бин Хамадом Альбусаиди, министром иностранных дел Султаната Оман. Обменялись мнениями по ситуации в регионе. Передали искренние слова поддержки Президента Республики Узбекистан. Подтвердили приверженность принципам уважения суверенитета и территориальной целостности, а также мирному урегулированию всех вопросов посредством диалога и дипломатических средств», — говорится в сообщении.
В телефонном разговоре с министром иностранных дел Королевства Бахрейн речь шла о важности соблюдения норм международного права в целях обеспечения региональной стабильности.
«Провели содержательную телефонную беседу с Абдуллатифом бин Рашидом Альзаяни, министром иностранных дел Королевства Бахрейн. Обменялись мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке. Подчеркнули важность строгого соблюдения норм международного права в целях обеспечения региональной стабильности», — говорится в сообщении.
Эти же темы стали предметом обсуждения в телефонном разговоре с министром иностранных дел ОАЭ.
«Провели телефонный разговор с Шейхом Абдаллой бин Заидом Аль Нахайяном, заместителем Премьер-министра, министром иностранных дел ОАЭ. Подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Выразили солидарность с Объединенными Арабскими Эмиратами и передали искренние слова сочувствия Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева», — говорится в сообщении.
Стороны подчеркнули важность урегулирования всех вопросов мирным путем при уважении государственного суверенитета и территориальной целостности в полном соответствии с нормами международного права.
С иорданским коллегой Бахтиёр Саидов обменялся мнениями по развивающейся ситуации в регионе и ее влиянии на региональную стабильность и безопасность.
«Провели телефонный разговор с Айманом Сафади, заместителем Премьер-министра, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иорданского Хашимитского Королевства. Обменялись мнениями по развивающейся ситуации в регионе и ее влиянии на региональную стабильность и безопасность. Подчеркнули важность урегулирования всех возникающих вызовов исключительно мирными, политическими и дипломатическими средствами в полном соответствии с нормами международного права», — говорится в сообщении.